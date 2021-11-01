Directorio de Empresas
Xiaomi
Xiaomi Salarios

El salario de Xiaomi va desde $19,587 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el rango bajo hasta $522,375 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Xiaomi. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $43.6K
Contador
$49.8K
Gerente de Operaciones de Negocios
$124K

Desarrollo de Negocios
$106K
Atención al Cliente
$24.1K
Ingeniero de Hardware
$56.5K
Marketing
$197K
Gerente de Producto
$69.8K
Gerente de Proyecto
$45.3K
Ventas
$51.3K
Analista de Ciberseguridad
$19.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$522K
Arquitecto de Soluciones
$236K
Gerente de Programa Técnico
$47.1K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Xiaomi is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $522,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Xiaomi is $53,899.

Otros Recursos