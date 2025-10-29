Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Investigador de UX in Australia en Xero va desde A$87.8K hasta A$120K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xero. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

A$94K - A$114K
Australia
Rango Común
Rango Posible
A$87.8KA$94KA$114KA$120K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Xero, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Investigador de UX en Xero in Australia está en una compensación total anual de A$119,799. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xero para el puesto de Investigador de UX in Australia es A$87,784.

