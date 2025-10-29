Directorio de Empresas
Xero Reclutador Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xero. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

A$110K - A$128K
Australia
Rango Común
Rango Posible
A$97.3KA$110KA$128KA$141K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Xero, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Xero in Australia está en una compensación total anual de A$141,207. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xero para el puesto de Reclutador in Australia es A$97,302.

