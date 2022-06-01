Directorio de Empresas
WSO2
WSO2 Salarios

El salario de WSO2 va desde $7,914 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $203,975 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de WSO2. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $20K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
$7.9K
Arquitecto de Soluciones
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

The highest paying role reported at WSO2 is Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WSO2 is $20,028.

Otros Recursos