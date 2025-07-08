Wrike Salarios

Directorio de Empresas
Wrike
El salario de Wrike va desde $10,455 en compensación total por año para un Redactor Técnico en el rango bajo hasta $82,867 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wrike. Última actualización: 9/2/2025

Ingeniero de Software
Median $82.9K
Analista de Datos
$64.6K
Redactor Técnico
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Wrike es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $82,867. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Wrike es $64,563.

Otros Recursos