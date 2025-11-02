La compensación de Ventas in United States en Workday va desde $144K por year para P1 hasta $313K por year para P6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $274K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P1
$135K
$126K
$8.3K
$0
P2
$145K
$145K
$0
$0
P3
$226K
$160K
$29.3K
$36K
P4
$179K
$155K
$17.8K
$6.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Workday, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
