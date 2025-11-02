Directorio de Empresas
Workday
Workday Gerente de Diseño de Producto Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Rango Común
Rango Posible
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Rango Común
Rango Posible

Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Workday, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Diseño de Producto en Workday in Denmark está en una compensación total anual de DKK 1,758,552. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Workday para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in Denmark es DKK 1,211,775.

Otros Recursos