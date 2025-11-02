Directorio de Empresas
Workday
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Control

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Control

Workday Ingeniero de Control Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Control in Ireland en Workday va desde €121K hasta €173K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

€139K - €163K
Ireland
Rango Común
Rango Posible
€121K€139K€163K€173K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero de Control envíos en Workday para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Workday, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Control ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Control en Workday in Ireland está en una compensación total anual de €173,095. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Workday para el puesto de Ingeniero de Control in Ireland es €121,314.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Workday

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos