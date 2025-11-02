Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Gerente de Operaciones de Negocio en Workday va desde PLN 200K hasta PLN 280K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Rango Común
Rango Posible
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Workday, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Operaciones de Negocio en Workday está en una compensación total anual de PLN 280,041. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Workday para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocio es PLN 200,030.

