WordPress VIP Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Kazakhstan en WordPress VIP va desde KZT 16.24M hasta KZT 22.23M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de WordPress VIP. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

KZT 17.59M - KZT 20.88M
Kazakhstan
Rango Común
Rango Posible
KZT 16.24MKZT 17.59MKZT 20.88MKZT 22.23M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en WordPress VIP?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en WordPress VIP in Kazakhstan está en una compensación total anual de KZT 22,229,524. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en WordPress VIP para el puesto de Ingeniero de Software in Kazakhstan es KZT 16,237,218.

