Directorio de Empresas
Wix.com
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto
  • L3

Gerente de Producto Nivel

L3

Niveles en Wix.com

Comparar Niveles
  1. L2
  2. L3
  3. L4
    4. Mostrar 2 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
₪123,739
Salario Base
₪373,307
Acciones ()
₪60,398
Bono
₪0

₪561K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₪105K+ (a veces ₪1.05M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimos Salarios Enviados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Wix.com

Empresas Relacionadas

  • Sabre
  • Accesso Technology Company
  • Flutter
  • Trainline
  • Marriott
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos