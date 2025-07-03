Directorio de Empresas
Wittur Elevator Components Salarios

El salario mediano de Wittur Elevator Components es $65,398 para un Ingeniero Mecánico . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wittur Elevator Components. Última actualización: 11/19/2025

Ingeniero Mecánico
$65.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Wittur Elevator Components es Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $65,398. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Wittur Elevator Components es $65,398.

