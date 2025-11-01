La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Westlake Financial va desde $61.5K hasta $89.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Westlake Financial. Última actualización: 11/1/2025
Compensación Total Promedio
Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!