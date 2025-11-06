Directorio de Empresas
Western Union
Western Union Arquitecto de Soluciones Salarios en Pune Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Pune Metropolitan Region en Western Union totaliza ₹4.2M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Western Union. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Western Union
Solution Architect
Pune, MH, India
Total por año
₹4.2M
Nivel
Solution Architect
Base
₹4.2M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en Western Union in Pune Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹4,919,407. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Western Union para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Pune Metropolitan Region es ₹4,442,591.

