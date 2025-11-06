Directorio de Empresas
Western Union
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • India

Western Union Científico de Datos Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in India en Western Union totaliza ₹2.72M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Western Union. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Total por año
₹2.72M
Nivel
-
Base
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹210K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Western Union in India está en una compensación total anual de ₹5,262,392. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Western Union para el puesto de Científico de Datos in India es ₹2,514,287.

Otros Recursos