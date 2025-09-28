Directorio de Empresas
Western Jet Aviation
Western Jet Aviation Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Canada en Western Jet Aviation va desde CA$86.4K hasta CA$125K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Western Jet Aviation. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

CA$98K - CA$114K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$86.4KCA$98KCA$114KCA$125K
Rango Común
Rango Posible

CA$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Western Jet Aviation?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Western Jet Aviation in Canada está en una compensación total anual de CA$125,364. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Western Jet Aviation para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$86,385.

