WEKA
WEKA Salarios

El salario de WEKA va desde $145,884 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $323,375 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de WEKA. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $146K
Desarrollo de Negocios
$323K
Ventas
$225K

Gerente de Ingeniería de Software
$322K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en WEKA es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $323,375. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en WEKA es $273,905.

