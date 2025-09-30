Waymo Gerente de Ingeniería de Software Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area en Waymo totaliza $950K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Waymo. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano Waymo Software Engineering Manager San Francisco, CA Total por año $950K Nivel L7 Base $350K Stock (/yr) $500K Bono $100K Años en la empresa 9 Años Años de exp. 11 Años

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones WMU En Waymo, WMUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) WMUs are Waymo's version of RSUs

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Waymo ?

