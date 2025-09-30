La compensación de Ingeniero de Software in Poland en Waymo va desde PLN 80.1K por year para L3 hasta PLN 97.1K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Poland totaliza PLN 87K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Waymo. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Waymo, WMUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
WMUs are Waymo's version of RSUs
