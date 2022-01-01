Directorio de Empresas
Waymo
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Waymo Salarios

El salario de Waymo va desde $59,623 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $950,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Waymo. Última actualización: 8/27/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Sistemas

Científico de Investigación

Gerente de Programa Técnico
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Científico de Datos
L4 $255K
L5 $339K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Ingeniero de Hardware
L5 $394K
L6 $479K
Gerente de Producto
Median $418K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $950K
Gerente de Programa
Median $194K
Recursos Humanos
Median $145K
Reclutador
Median $173K
Ingeniero Mecánico
Median $378K
Contador
$98K

Contador Técnico

Gerente de Operaciones de Negocios
$358K
Analista de Negocios
$392K
Desarrollo de Negocios
$510K
Gerente de Ciencia de Datos
$390K
Analista Financiero
$265K
Tecnólogo de la Información (TI)
$59.6K
Operaciones de Marketing
$209K
Diseñador de Producto
$118K
Gerente de Proyecto
$543K
Investigador UX
$125K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
WMU

En Waymo, WMUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

WMUs are Waymo's version of RSUs

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Waymo es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $950,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Waymo es $338,893.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Waymo

Empresas Relacionadas

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos