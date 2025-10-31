Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Netherlands en Walker & Dunlop va desde €128K hasta €175K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Walker & Dunlop. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

€139K - €165K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
€128K€139K€165K€175K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Walker & Dunlop?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Walker & Dunlop in Netherlands está en una compensación total anual de €175,422. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Walker & Dunlop para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Netherlands es €128,134.

