Wafra Investment Group
Wafra Investment Group Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en Wafra Investment Group va desde $209K hasta $304K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Wafra Investment Group. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

$240K - $273K
United States
Rango Común
Rango Posible
$209K$240K$273K$304K
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
¿Cuáles son los niveles profesionales en Wafra Investment Group?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Contador en Wafra Investment Group in United States está en una compensación total anual de $304,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Wafra Investment Group para el puesto de Contador in United States es $208,980.

Otros Recursos