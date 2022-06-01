Directorio de Empresas
Wachter
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Wachter Salarios

El salario de Wachter va desde $69,650 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $119,400 para un Diseñador de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wachter. Última actualización: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Recursos Humanos
$69.7K
Diseñador de Producto
$119K
Gerente de Proyecto
$70.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Wachter es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $119,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Wachter es $70,350.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Wachter

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Google
  • DoorDash
  • Intuit
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos