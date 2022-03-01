Directorio de Empresas
VVDN Technologies
VVDN Technologies Salarios

El salario de VVDN Technologies va desde $1,172 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el rango bajo hasta $122,400 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VVDN Technologies. Última actualización: 11/13/2025

Ingeniero de Software
Median $100K
Ingeniero de Hardware
$1.2K
Diseñador de Producto
$4.6K

Gerente de Producto
$122K
Arquitecto de Soluciones
$39.7K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en VVDN Technologies es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $122,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en VVDN Technologies es $39,689.

