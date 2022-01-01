Directorio de Empresas
VTS
VTS Salarios

El salario de VTS va desde $88,200 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $850,944 para un Reclutador en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VTS. Última actualización: 11/13/2025

Ingeniero de Software
Median $115K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
Median $155K
Diseñador de Producto
Median $92K

Gerente de Producto
Median $116K
Analista de Negocios
$88.2K
Atención al Cliente
$118K
Éxito del Cliente
$179K
Científico de Datos
$161K
Ingeniero de Hardware
$107K
Gerente de Proyecto
$114K
Reclutador
$851K
Ventas
$189K
Ingeniero de Ventas
$161K
Analista de Ciberseguridad
$116K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En VTS, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en VTS es Reclutador at the Common Range Average level con una compensación total anual de $850,944. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en VTS es $116,920.

