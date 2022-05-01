Directorio de Empresas
VTEX
VTEX Salarios

El salario de VTEX va desde $30,845 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $215,070 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VTEX. Última actualización: 11/13/2025

Ingeniero de Software
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Consultor de Gestión
$84.1K
Marketing
$80.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Diseñador de Producto
$51.6K
Gerente de Producto
$60K
Ventas
$215K
Gerente de Ingeniería de Software
$212K
Arquitecto de Soluciones
$66.5K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en VTEX es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $215,070. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en VTEX es $66,455.

