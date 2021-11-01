Directorio de Empresas
VTB
VTB Salarios

El salario de VTB va desde $23,780 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $165,340 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VTB. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $41.3K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Científico de Datos
Median $32.8K
Arquitecto de Soluciones
Median $83.8K

Diseñador de Producto
Median $44.9K
Gerente de Proyecto
Median $40.3K
Analista de Negocios
Median $41.1K
Gerente de Producto
Median $54K
Analista de Datos
$23.8K
Analista Financiero
$44.9K
Recursos Humanos
$89.8K
Tecnólogo de la Información (TI)
$165K
Marketing
$52.7K
Ventas
$34.1K
Gerente de Programa Técnico
$128K
Capitalista de Riesgo
$117K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en VTB es Tecnólogo de la Información (TI) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $165,340. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en VTB es $44,919.

