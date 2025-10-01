Directorio de Empresas
VMware
VMware Ingeniero de Software Salarios en Atlanta Area

La compensación de Ingeniero de Software in Atlanta Area en VMware va desde $124K por year para P1 hasta $312K por year para Staff Engineer 2. El paquete de compensación year mediano in Atlanta Area totaliza $209K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
MTS 1
P1(Nivel de Entrada)
$124K
$99.4K
$11.7K
$12.5K
MTS 2
P2
$132K
$114K
$7K
$11.2K
MTS 3
P3
$160K
$129K
$17.7K
$13.4K
Senior MTS
P4
$188K
$150K
$21.3K
$16.5K
$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En VMware, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at VMware in Atlanta Area sits at a yearly total compensation of $311,530. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Ingeniero de Software role in Atlanta Area is $163,000.

