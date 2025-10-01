La compensación de Gerente de Producto in San Francisco Bay Area en VMware va desde $193K por year para P3 hasta $460K por year para P7. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $310K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P3
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En VMware, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)