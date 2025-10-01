VMware Gerente de Producto Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Gerente de Producto in San Francisco Bay Area en VMware va desde $193K por year para P3 hasta $460K por year para P7. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $310K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus P3 Product Manager $193K $155K $18.8K $19.2K P4 Sr. Product Manager $248K $186K $34K $28K P5 Product Line Manager $277K $208K $35.2K $33.3K P6 Sr. Product Line Manager $319K $234K $50.6K $34.9K Ver 2 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En VMware, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 12.50 % semestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 12.50 % semestral )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 12.50 % semestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en VMware ?

