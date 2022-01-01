VK Salarios

Directorio de Empresas
El salario de VK va desde $16,887 en compensación total por año para un Gerente de Operaciones de Negocios en el rango bajo hasta $201,000 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VK. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Ingeniero iOS

Ingeniero Android

Ingeniero de Software Mobile

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Científico de Datos
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Gerente de Producto
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Analista de Datos
Median $39K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $80.2K
Diseñador de Producto
Median $36.6K

Diseñador UI

Gerente de Proyecto
Median $45.4K
Analista de Ciberseguridad
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Gerente de Operaciones de Negocios
$16.9K
Analista de Negocios
$18.2K
Desarrollo de Negocios
$47.2K
Gerente de Ciencia de Datos
$201K
Ingeniero de Hardware
$101K
Recursos Humanos
$31.8K
Tecnólogo de la Información (TI)
$47K
Legal
$32K
Reclutador
$37.3K
Arquitecto de Soluciones
$62.6K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programa Técnico
$70.2K
Investigador UX
$34.7K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En VK, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en VK es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en VK es $42,804.

