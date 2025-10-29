Directorio de Empresas
Vitesco Technologies
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Vitesco Technologies Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Mexico en Vitesco Technologies va desde MX$2.02M hasta MX$2.93M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vitesco Technologies. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

MX$2.29M - MX$2.66M
Mexico
Rango Común
Rango Posible
MX$2.02MMX$2.29MMX$2.66MMX$2.93M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Ingeniería de Software envíos en Vitesco Technologies para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+MX$1.1M
Robinhood logo
+MX$1.69M
Stripe logo
+MX$380K
Datadog logo
+MX$665K
Verily logo
+MX$418K
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Vitesco Technologies?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Vitesco Technologies in Mexico está en una compensación total anual de MXMX$55,640,066. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vitesco Technologies para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Mexico es MXMX$38,340,220.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Vitesco Technologies

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Amazon
  • Square
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos