Directorio de Empresas
Vitesco Technologies
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

Vitesco Technologies Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United States en Vitesco Technologies va desde $119K hasta $169K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vitesco Technologies. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

$134K - $153K
United States
Rango Común
Rango Posible
$119K$134K$153K$169K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero Mecánico envíos en Vitesco Technologies para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Vitesco Technologies?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero Mecánico ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en Vitesco Technologies in United States está en una compensación total anual de $168,740. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vitesco Technologies para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $118,690.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Vitesco Technologies

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Amazon
  • Square
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos