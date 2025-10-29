Directorio de Empresas
Vitesco Technologies Ingeniero Eléctrico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Eléctrico in Canada en Vitesco Technologies va desde CA$71.5K hasta CA$99.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vitesco Technologies. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

CA$77.5K - CA$93.9K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$71.5KCA$77.5KCA$93.9KCA$99.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Vitesco Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Eléctrico en Vitesco Technologies in Canada está en una compensación total anual de CA$99,914. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vitesco Technologies para el puesto de Ingeniero Eléctrico in Canada es CA$71,490.

