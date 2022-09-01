Directorio de Empresas
Virginia Tech
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Virginia Tech Salarios

El salario de Virginia Tech va desde $33,150 en compensación total por año para un Ingeniero Biomédico en el rango bajo hasta $91,540 para un Ingeniero de Materiales en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Virginia Tech. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Científico de Datos
Median $68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ingeniero de Hardware
Median $42K
Ingeniero Biomédico
$33.2K
Ingeniero Químico
$51K

Ingeniero de Investigación

Tecnólogo de la Información (TI)
$78K
Ingeniero de Materiales
$91.5K
Arquitecto de Soluciones
$75.4K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Virginia Tech er Ingeniero de Materiales at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $91,540. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Virginia Tech er $68,640.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Virginia Tech

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Lyft
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos