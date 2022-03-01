VideoAmp Salarios

Directorio de Empresas
El salario de VideoAmp va desde $135,000 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $293,460 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VideoAmp. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $176K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ventas
Median $135K
Gerente de Producto
Median $175K

Científico de Datos
$169K
Gerente de Ingeniería de Software
$293K
Preguntas Frecuentes

Die bestbezahlte Position bei VideoAmp ist Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $293,460. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VideoAmp beträgt $175,000.

