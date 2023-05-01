Directorio de Empresas
Vicarious Surgical
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Vicarious Surgical Salarios

El salario de Vicarious Surgical va desde $91,017 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el rango bajo hasta $147,735 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vicarious Surgical. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Hardware
$130K
Ingeniero Mecánico
$91K
Gerente de Producto
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ingeniero de Software
$148K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Vicarious Surgical es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $147,735. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vicarious Surgical es $127,635.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Vicarious Surgical

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Spotify
  • Lyft
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos