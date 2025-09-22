El paquete de compensación mediano de Operaciones de Ingresos en Verkada totaliza $190K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
AÑO 1
20%
AÑO 2
30%
AÑO 3
40%
AÑO 4
En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)
20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)
30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)
40% se adquiere en el 4th-AÑO (3.33% mensual)
15%
AÑO 1
25%
AÑO 2
30%
AÑO 3
30%
AÑO 4
En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)
30% se adquiere en el 4th-AÑO (2.50% mensual)