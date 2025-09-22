Directorio de Empresas
Verkada
Verkada Reclutador Salarios

La compensación de Reclutador in United States en Verkada va desde $135K por year para L2 hasta $170K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $150K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
Ver 2 Más Niveles
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquiere en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Verkada in United States está en una compensación total anual de $178,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verkada para el puesto de Reclutador in United States es $120,000.

Otros Recursos