La compensación total promedio de Operaciones de Personal en Verkada va desde $141K hasta $198K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$153K - $178K
United States
Rango Común
Rango Posible
$141K$153K$178K$198K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquiere en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Operaciones de Personal en Verkada está en una compensación total anual de $197,540. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verkada para el puesto de Operaciones de Personal es $141,100.

Otros Recursos