Verkada
  • Salarios
  • Marketing

  • Todos los Salarios de Marketing

Verkada Marketing Salarios

El paquete de compensación mediano de Marketing in United States en Verkada totaliza $175K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Verkada
Marketing
San Francisco Bay Area
Total por año
$175K
Nivel
hidden
Base
$175K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Verkada?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquiere en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Marketing at Verkada in United States sits at a yearly total compensation of $180,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Marketing role in United States is $175,000.

