Verka Milk Dairy
    Verka is a reputable dairy cooperative in Punjab, established in 1973, known for providing high-quality milk and dairy products. The company emphasizes nutrition and craftsmanship in its offerings.

    http://www.verka.coop
    Sitio Web
    1973
    Año de Fundación
    1,500
    Nº de Empleados
    $250M-$500M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

