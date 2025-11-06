Verizon Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en Verizon va desde $111K por year para MTS 1 hasta $238K por year para DMTS. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $120K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verizon. Última actualización: 11/6/2025

Cronograma de Adquisición Principal Alternativa 1 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 34 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Verizon, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 33 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

34 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 34.00 % anual ) 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Verizon, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

