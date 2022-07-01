Directorio de Empresas
Verana Health
Verana Health Salarios

El salario de Verana Health va desde $161,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $192,500 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Verana Health. Última actualización: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Software
Median $193K
Científico de Datos
Median $161K
Gerente de Producto
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Verana Health es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $192,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verana Health es $176,880.

