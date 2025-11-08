Directorio de Empresas
Veeva Systems
Ingeniero de Software Nivel

Software Engineer

Niveles en Veeva Systems

Comparar Niveles
  1. Associate Software Engineer
  2. Software Engineer
  3. Senior Software Engineer
    4. Mostrar 2 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
€88,998
Salario Base
€63,733
Acciones ()
€14,407
Bono
€0
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Últimos Salarios Enviados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Otros Recursos