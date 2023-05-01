Directorio de Empresas
Vector Flow
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa
Principales Insights
  • Contribuí con algo único sobre Vector Flow que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevista, elección de equipos, cultura única, etc.).
    • Acerca de

    Vector Flow is a Physical Security technology company that helps automate security processes using data insights. Their cloud-enabled platform converts raw security data into intelligent insights to drive operational performance and business results. They automate key security processes such as Physical Identity & Access Management, COVID Return to Work Portal, Visitor Identity Management, SOC Automation, False Alarm Detection, and Reduction, etc. Their solutions leverage data intelligence to reduce security distractions and expand continuous intelligence, allowing security personnel to focus on important tasks and make faster decisions. #PIAM #SOC #AI #ML #Security #VIM

    https://vectorflow.com
    Sitio web
    2019
    Año de Fundación
    126
    # de Empleados
    $10M-$50M
    Ingresos Estimados
    Sede

    Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscribite a ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio apply.

    Empleos Destacados

      No se encontraron empleos destacados para Vector Flow

    Empresas Relacionadas

    • Snap
    • Pinterest
    • Microsoft
    • Stripe
    • Uber
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos