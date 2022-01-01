Directorio de Empresas
Varonis
Varonis Salarios

El salario de Varonis va desde $64,675 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el rango bajo hasta $203,732 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Varonis. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Ingeniería de Software
Median $204K
Ventas
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Tecnólogo de la Información (TI)
$84.6K
Marketing
$134K
Gerente de Producto
$204K
Reclutador
$66.5K
Ingeniero de Ventas
$131K
Analista de Ciberseguridad
$64.7K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Varonis es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $203,732. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Varonis es $125,409.

