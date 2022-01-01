Varonis Salarios

El salario de Varonis va desde $64,675 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el rango bajo hasta $203,732 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Varonis . Última actualización: 9/14/2025