Directorio de Empresas
Varicent
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Varicent Salarios

El salario de Varicent va desde $8,654 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $141,924 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Varicent. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $86.2K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Gerente de Ingeniería de Software
Median $142K
Gerente de Producto
Median $94.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista de Negocios
$73.9K
Analista de Datos
$8.7K
Científico de Datos
$114K
Marketing
$84.4K
Diseñador de Producto
$101K
Ventas
$92.4K
Gerente de Cuentas Técnicas
$92K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Varicent is Gerente de Ingeniería de Software with a yearly total compensation of $141,924. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Varicent is $92,181.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Varicent

Empresas Relacionadas

  • ApplyBoard
  • BlueDot
  • League
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos