Directorio de Empresas
Vanguard
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Vanguard Salarios

El salario de Vanguard va desde $50,250 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el rango bajo hasta $348,250 para un Operaciones de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vanguard. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Científico de Datos
TS02 $132K
TS03 $173K
Gerente de Producto
Median $142K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Diseñador de Producto
Median $120K

Diseñador UX

Analista de Datos
TS02 $133K
TS03 $153K
Gerente de Proyecto
Median $128K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $195K
Contador
Median $103K

Contador Técnico

Investigador UX
Median $128K
Analista Financiero
Median $85K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $115K
Marketing
Median $189K
Arquitecto de Soluciones
Median $200K

Arquitecto de Datos

Cloud Security Architect

Gerente de Programa Técnico
Median $200K
Operaciones de Negocios
$348K
Analista de Negocios
$144K
Atención al Cliente
$137K
Éxito del Cliente
$50.3K
Recursos Humanos
$74.2K
Legal
$101K
Consultor de Gestión
$249K
Operaciones de Marketing
$131K
Gerente de Programa
$216K
Ventas
$55.7K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Vanguard es Operaciones de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $348,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vanguard es $134,989.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Vanguard

Empresas Relacionadas

  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Fidelity Investments
  • Bankers Healthcare Group
  • Prime Trust
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos