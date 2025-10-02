La compensación de Ingeniero de Software in United Kingdom en ValueLabs totaliza £44.6K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in United Kingdom totaliza £44.8K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ValueLabs. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título