ValueLabs Ingeniero de Software Salarios en Greater Hyderabad Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Hyderabad Area en ValueLabs va desde ₹870K por year hasta ₹3.79M. El paquete de compensación year mediano in Greater Hyderabad Area totaliza ₹1.53M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ValueLabs. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Agregar CompComparar Niveles

Últimas Submisiones de Salarios
Agregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en ValueLabs?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en ValueLabs in Greater Hyderabad Area está en una compensación total anual de ₹3,787,982. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ValueLabs para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Hyderabad Area es ₹1,501,693.

